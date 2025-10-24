Verujem američkom i ruskom predsedniku, Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu, više nego slobodnim medijima, nadam se da će se samit održati, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto govoreći o perspektivama sastanka predsednika Rusije i SAD.

Prema rečima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, Putin, kao i predsednik SAD Donald Tramp, ne isključuju mogućnost održavanja samita između Rusije i SAD u budućnosti. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ostaje otvoreno za dijalog sa Stejt departmentom, uprkos Trampovoj izjavi o otkazivanju samita. Kako je naveo Sijarto, evropski zvaničnici krše zakone Evropske unije, imajući u vidu i uvođenje antiruskih sankcija. On je izneo pretpostavku da bi