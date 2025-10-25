Može li šampon da popravi kosu? Proveravamo četiri najveća mita

BBC News pre 10 minuta | Emili Holt i Jasmin Rufo -

Svi želimo kosu koja izgleda zdravo, bilo da to znači sjajne talase, elastične lokne ili glatke pramenove.

U industriji vrednoj više od šest milijardi evra u Velikoj Britaniji, postoje bezbrojni proizvodi, trendovi i TikTok trikovi.

Oni nas navode da zaboravimo na osnovne stvari.

Istina je da zdrava kosa nije pitanje bogatstva ili praćenja komplikovanih rutina, već da jednostavne stvari uradimo kako treba.

Triholozi Eva Praudman iz UK Hair Consultants i Trejsi Voker iz Hair and Scalp Clinic razbijaju četiri uobičajena mita o tome kako se brinuti o kosi.

1. Hladna voda ne čini kosu sjajnijom

Da li ste se nekada drhtali pod ledenim tušem samo da bi imali sjajniju kosu?

Srećom, možete da prestanete i uživatieu toplom i udobnom tuširanju, jer Praudman kaže da hladna voda ne dodaje sjaj vašoj kosi.

„Nema potrebe da perete kosu ledeno hladnom vodom jer to ništa ne znači", kaže ona.

„Mnogo je važnije kako štitite kosu od hemikalija, toplote i okoline u kojoj ste".

Ne treba ni da perete kosu previše vrućom vodom jer je to može da dehidrira i opeče kožu glave, dodaje.

2. Nijedan proizvod ne popravlja oštećenu kosu

Ako se nadate da ćete rešiti problem sa ispucalim vrhovima bez posete frizeru, imamo loše vesti za vas - šišanje je jedino rešenje.

Praudman objašnjava da su ispucali vrhovi slični povučenoj niti na hulahopkama - jednostavno nema načina da se to popravi.

„Ako ispucalu dlaku pogledate pod mikroskopom, izgleda kao da postoje još dva ili tri kraka na kosi.

„Proizvodi na tržištu deluju kao vrsta lepka koji ponovo spaja kosu tako da izgleda bolje", kaže Voker.

Ovo su, dodaje, privremena rešenja i upozorava da ne dozvolite da vas uljuljkaju u skupe proizvode koji obećavaju rešenje.

Praudman takođe kaže da tvrdnje da šišanje kose može da ubrza njen rast nisu istinite.

„Jednostavno nije moguće ubrzati rast kose, svaki proizvođač koji to tvrdi laže."

3. Kosa ne može sama da se očisti

Možda ste sreli nekoga ko se kune da je uspeo da trenira kosu da se „samočisti", što mu omogućava da je retko ili uopšte ne pere.

Međutim, Praudman kaže da to apsolutno nije dobro za vašu kosu.

„Vaše skalp ima 180.000 lojnih žlezda i sakuplja prljavštinu i ostatke ako se ne pere redovno."

Voker je saglasna i upoređuje to sa činjenicom da ne možete da uklonite masni ili prljavi trag sa odeće samo vodom, potreban vam je i šampon.

Neredovno pranje kose može da izazove miris i pogoršanje stanja skalpa kao što je perut, kaže ona, jer „ostavljanje kose da se umasti može omogućiti nakupljanje bakterija, što pojačava svrab skalpa".

Praudman preporučuje pranje kose svaki drugi dan ako je veoma masna ili koristite puno proizvoda na njoj.

Laura Voters, profesorka farmaceutske analize na Univerzitetu u Hadersfildu, kaže da dok bi onima sa veoma masnom kosom mogli da pomognu jači šamponi, ljudi sa suvljom kosom bi mogli da razmotre šampon bez sulfata koji je skuplji, ali neće ukloniti masnoću.

4. Suvi šampon ne zamenjuje pranje kose

Pronalaženje vremena za temeljno pranje, feniranje i oblikovanje kose nije uvek realno, pa između posla, vežbanja i društvenih planova, mnogi od nas posežu za suvim šamponom kao brzim rešenjem za oživljavanje masnog korena i osvežavanje kose bez tuširanja.

Praudman kaže da je suvi šampon „apsolutno u redu", ali da ga treba koristiti samo jednom između pranja kose.

Problem nastaje kada ga koristite više dana zaredom, a da ga ne isperete.

„Prirodno ulje kože glave ulazi u šampon, a skalp će se hraniti nagomilanim uljem", kaže Praudman.

„Ako niste pažljivi, dobićete svrab i perut kože glave."

Njen savet je da se usredsredite na negu kože glave na isti način na koji brinete o licu - ne biste stalno gomilali šminku na kožu, a da prethodno ne uklonite ono što je ispod i ne operete je.

