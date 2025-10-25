Manojlović: Vučić bi da sve kontroliše, a ne može ni sebe

Beta pre 1 sat

Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović ocenio je danas da vlast koristi sport i institucije za političku kontrolu i opstanak, uz konstataciju da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "čovek koji ne može da kontroliše sebe, a želi da kontroliše sve oko sebe".

"Očajnički pokušava da sve institucije i simbole učini omraženim, da bi izbegao sopstvenu odgovornost za stanje u društvu i sve slabiji rejting. Njegov metod je jednostavan, stalno deli ljude kako bi vladao njima", rekao je Manojlović, u pisanoj izjavi.

On je naveo da vlast angažuje ucenjene pojedince da "napadaju navijače koji izražavaju nezadovoljstvo predsednikom".

"To smo videli na sinoćnoj utakmici Partizan – Pariz, ali i ranije, kada su huligani napali navijača tokom meča sa Engleskom, a zatim bežali od građana dok ih je Žandarmerija štitila", rekao je Manojlović.

Naveo je da "od čoveka koji trinaest godina ne sme da izađe na TV duel, ne može se očekivati fer plej".

"Neostvareni navijač koji od hrabrosti ima samo bežanje mora da nauči da se ni navijačima ni građanima strah ne može uterati", poručio je Manojlović.

(Beta, 25.10.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeSavo Manojlović

