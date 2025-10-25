Mićin: Spremno alternativno stajalište za vozove u Novom Sadu

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da zgrada Železničke stanice neće moći da se koristi dok ne bude rekonstruisana, te da bi u tom periodu trebalo da se koristi alternativno rešenje za dodatno stajalište, pored stanice u Petrovaradinu.

Govoreći o stabilnosti krila A i B Železničke stanice, Mićin je intervjuu dnevnom listu Dnevnik, rekao da je dobio informaciju da je neophodna rekonstrukcija, popravka i ojačavanje tih delova stanice.

Rekao je da ne bi izlazio s detaljima u javnost dok se ne urade neophodne analize u narednih desetak dana.

U međuvremenu, dodao je Mićin, pronađena je altrenativna lokacija koja je u gradu, koja je manjeg kapaciteta, ali bi mogla da posluži kao još jedno stajalište pored onog u Petrovaradinu.

"Sve je spremno samo bi grad trebalo da uradi pristupne saobraćajnice i mi bismo mogli da imamo stajalište manjeg kapaciteta u gradu, dok se ne uradi i u potpunosti ne odluči šta će se dalje raditi sa postojećom Železničkom stanicom", rekao je on.

Dodao je da o tome odlučuje struka.

Govoreći o spomeniku stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici, Mićin je rekao da nije želeo ni na koji način da utiče na komisiju ni "da ih pritiska".

Dodao je da je konkurs pri kraju i da očekuje da bude raspisan 1. novembra.

"Koliko sam do sada shvatio, trajaće tri meseca, sve prijave će biti anonimne pod brojevima zavedene, tako da će žiri i komisija radove ocenjivati po umetničkim i svim drugim kriterijumima", naveo je Mićin.

Ključne reči

Novi SadPetrovaradinŽarko Mićin

