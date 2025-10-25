Ana Sević slavi sa mužem biznismenom i sve pršti od ljubavi: Pevačica u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći nema kraja

Blic pre 57 minuta
Ana Sević slavi sa mužem biznismenom i sve pršti od ljubavi: Pevačica u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći…

Pevačica i voditeljka Ana Sević već duži niz godina uživa u braku biznismenom Danijelom Nedeljkovićem sa kojim ima dvoje dece, dok iz braka sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu.

Ana Sević danas je po svemu sudeći imala veliki razlog za slavlje, svoj 40. rođendan, a romantičnu situaciju sa suprugom Danijelom usnimila je njena koleginica Jelena Kostov. Naime, Ana i Danijel su zagrljeni plesali i ljubili se, a nju je suprug u jednom trenutku podigao i sve je prštalo od ljubavi i strasti. Ana Sević blistala je u vatreno crvenoj haljini i sve joj je bilo potaman. "Jer ljuba je sve. Lepo moje, najlepše tek dpolazi" - napisala je Jelena Kostov i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bivši muž Jovane Jeremić stigao na njen 35.: Rođendan Voditeljka ga snažno grli, a on ponosno pozira u elegantnom odelu

Bivši muž Jovane Jeremić stigao na njen 35.: Rođendan Voditeljka ga snažno grli, a on ponosno pozira u elegantnom odelu

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jelena KostovDarko LazićAna Sević

Zabava, najnovije vesti »

7 horor serija na Netfliksu zbog kojih ćete spavati sa upaljenim svetlom: Od kadrova se diže kosa na glavi

7 horor serija na Netfliksu zbog kojih ćete spavati sa upaljenim svetlom: Od kadrova se diže kosa na glavi

Kurir pre 12 minuta
Ana Sević slavi sa mužem biznismenom i sve pršti od ljubavi: Pevačica u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći…

Ana Sević slavi sa mužem biznismenom i sve pršti od ljubavi: Pevačica u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći nema kraja

Blic pre 57 minuta
5 super razloga zašto je dobro da imate mačku: Ona vas štiti od nevidljivih uticaja, vreme je da ostvorite vrata svog doma…

5 super razloga zašto je dobro da imate mačku: Ona vas štiti od nevidljivih uticaja, vreme je da ostvorite vrata svog doma ovom čudesnom biću

Kurir pre 52 minuta
"Nikad neće ući u moju kuću" Lukina majka kipti od besa, urnisalla Aneli nakon raskida sa njenim sinom

"Nikad neće ući u moju kuću" Lukina majka kipti od besa, urnisalla Aneli nakon raskida sa njenim sinom

Alo pre 1 sat
Svešteniku Miladinu ukrali auto, posle 6 dana usledio preokret! Lopovi mu vratili "pežo", ostavili poruku i 2.000 evra…

Svešteniku Miladinu ukrali auto, posle 6 dana usledio preokret! Lopovi mu vratili "pežo", ostavili poruku i 2.000 evra: Neverovatna priča iz Kikinde (foto)

Blic pre 2 sata