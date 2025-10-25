Ana Sević slavi sa mužem biznismenom i sve pršti od ljubavi: Voditeljka u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći nema kraja



Pevačica i voditeljka Ana Sević već duži niz godina uživa u braku biznismenom Danijelom Nedeljkovićem sa kojim ima dvoje dece, dok iz braka sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu.

Ana Sević danas je po svemu sudeći imala veliki razlog za slavlje, svoj 40. rođendan, a romantičnu situaciju sa suprugom Danijelom usnimila je njena koleginica Jelena Kostov. Naime, Ana i Danijel su zagrljeni plesali i ljubili se, a nju je suprug u jednom trenutku podigao i sve je prštalo od ljubavi i strasti. Ana Sević blistala je u vatreno crvenoj haljini i sve joj je bilo potaman. "Jer ljuba je sve. Lepo moje, najlepše tek dpolazi" - napisala je Jelena Kostov i




