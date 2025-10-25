"Budite složni i verujte u Srpsku i ona će pobediti" Vučević: Narodna skupština RS simbol volje srpskog naroda

Miloš Vučević, izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavio je danas tokom svečane akademije održane povodom 34 godine od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci, da je Narodna skupština simbol srpskog naroda i poručio građanima da budu složni i veruju u Srpsku, i da će ona pobediti.

Vučević je rekao da je za njega velika čast što prisustvuje obeležavanju godišnjice osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske i pozdravio sve prisutne u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prenosi RTRS. On je istakao da je obeležavanje godišnjice osnivanja Narodne skupštine RS, istovremeno i godišnjica osnivanja legitimne i suverene vlasti, volje srpskog naroda u tadašnjoj BiH. - Od kako postoje prvi oblici državnog uređenja, još od srednjeg veka i pre