Palmin sin na rođendanu Jovane Jeremić: Dalibor došao sa Dačićevim sinom Lukom - izljubili se sa slavljenicom

Voditeljka Jovana Jeremić napravila je danas gala veselje povodom svog 35. rođendana, koji dočekuje večeras.

Jovana je okupila prijatelje, porodicu, ali i bivše emotivne partnere, a među zvanicama našao se i Dalibor Marković, sin pokojnog političara Dragana Markovića Palme. Dalibor je na žurku došao sa Lukom Dačićem, sinom političara Ivice Dačića. Po dolasku su čestitali slavljenici i izljubili se, te se uputili ka svom mestu u lokalu gde je organizovana proslava. Jovana je večeras poručila: - Dvojica bivših dolaze sigurno večeras, treći je pozvan, al' je sprečen da dođe,
