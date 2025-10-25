Putinov čovek u Americi pohvalio "veliki potez Zelenskog" i tvrdi: Rusija i Ukrajina su blizu rešenja rata

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju, izjavio je da će se sastanak Putina sa američkim predsednikom Donaldom Trampom održati kasnije nego što je bilo planirano.

Nakon dolaska u Vašington na razgovore sa američkim zvaničnicima, Dmitrijev je za CNN rekao da sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nije potpuno isključen. To je ranije izjavila je ranije portparolka Bele kuće Kerolajn Livit. Očekuje se da Dimitrijev danas u Majamiju sastane sa izaslanikom Bele kuće Stivom Vitkofom, rekao je ranije američki zvaničnik upoznat sa planovima njegove posete za "Aksios". - Verujem da