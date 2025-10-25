Vatrogasac umro tokom gašenja požara: Kolege iz Odžaka neutešne: "Bio je naš heroj, spreman uvek svima da pomogne"

Jožef Bodo poznatiji kao Jole iz okoline Kule i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva malog vojvođanskog sela Ruski Krstur, preminuo je juče usred intervencije kada je sa ekipom krenuo u borbu sa vatrom koja je zahvatila malo mirno mesto Lalić opštine Odžaci.

Tužnu vest potvrdili su njegovi prijatelji i članovi društva, a kako kažu, njegovo ime, hrabrost i posvećenost ostavili su neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali. "U selu Lalić izbio je veliki požar, Džole i njegov tim su išli pravo tamo, kada je iznenada pao, pao je i umro na licu mesta, srce mu je stalo dok je radio ono što je najviše volio", rekao je Džolov prijatelj, dodajući: - Na terenu je bilo nekoliko timova, intervencija je trajala više od