Nemačka: Mercovi „poželjni“ i „nepoželjni“ migranti

Danas pre 56 minuta  |  Dojče vele
Nemačka: Mercovi „poželjni“ i „nepoželjni“ migranti

Kancelar Fridrih Merc našao se na udaru kritika zbog svojih izjava o „slici grada“.

Njegove reči izazvale su talas protesta, ali i podrške unutar CDU i CSU, dok peticija „Mi smo ćerke“ okuplja hiljade potpisnica. Nakon kritika na račun izjave Fridriha Merca o problemu s „izgledom“ ili „slikom gradova“ (Stadtbild), nemački kancelar je tokom posete Londonu prvi put detaljnije objasnio šta je želeo da kaže. Političar CDU je tako naglasio da će Nemačkoj i ubuduće biti potrebna imigracija, pre svega na tržištu rada. Ali onda je ujedno naveo i to ko ga
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Saveznici Ukrajine rešeni da pojačaju pritisak na Moskvu

Saveznici Ukrajine rešeni da pojačaju pritisak na Moskvu

Danas pre 36 minuta
"Putin jedini ne želi da zaustavi rat": Oglasio se Starmer: Velika Britanija pruža punu podršku Ukrajini

"Putin jedini ne želi da zaustavi rat": Oglasio se Starmer: Velika Britanija pruža punu podršku Ukrajini

Blic pre 2 sata
"Putin ostaje bez novca, vojske i ideja": Rute oštro o Vladimiru: "Njegova agresija propada, podrška Ukrajini daje rezultate"

"Putin ostaje bez novca, vojske i ideja": Rute oštro o Vladimiru: "Njegova agresija propada, podrška Ukrajini daje rezultate"

Blic pre 2 sata
"Putin je osetio pritisak zbog tomahavka": Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa

"Putin je osetio pritisak zbog tomahavka": Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa

Blic pre 3 sata
Nemačka kompanija, proizvođač dizalica, koristi krađu u Luvru za ličnu reklamu

Nemačka kompanija, proizvođač dizalica, koristi krađu u Luvru za ličnu reklamu

N1 Info pre 24 sata
Britanski sud osudio 5 ljudi zbog paljenja skladišta sa komunikacijskom opremom: Objekat sadržao satelitske komunikacione…

Britanski sud osudio 5 ljudi zbog paljenja skladišta sa komunikacijskom opremom: Objekat sadržao satelitske komunikacione uređaje namenjene Ukrajini

Kurir pre 6 minuta
Vođi napada na ukrajinske firme u Londonu po nalogu Vagnera 17 godina zatvora

Vođi napada na ukrajinske firme u Londonu po nalogu Vagnera 17 godina zatvora

Euronews pre 26 minuta

Ključne reči

LondonNemačkaCSU

Svet, najnovije vesti »

Nemačka: Mercovi „poželjni“ i „nepoželjni“ migranti

Nemačka: Mercovi „poželjni“ i „nepoželjni“ migranti

Danas pre 56 minuta
Nova japanska premijerka obećala ubrzano jačanje vojske i vanrednu promenu bezbednosne strategije

Nova japanska premijerka obećala ubrzano jačanje vojske i vanrednu promenu bezbednosne strategije

Danas pre 16 minuta
Saveznici Ukrajine rešeni da pojačaju pritisak na Moskvu

Saveznici Ukrajine rešeni da pojačaju pritisak na Moskvu

Danas pre 36 minuta
Tramp nastavlja da ruši belu kuću: Troškovi rastu: Balska dvorana od 300 miliona dolara dobija ime koje niko nije očekivao…

Tramp nastavlja da ruši belu kuću: Troškovi rastu: Balska dvorana od 300 miliona dolara dobija ime koje niko nije očekivao (foto)

Blic pre 1 sat
"Putin jedini ne želi da zaustavi rat": Oglasio se Starmer: Velika Britanija pruža punu podršku Ukrajini

"Putin jedini ne želi da zaustavi rat": Oglasio se Starmer: Velika Britanija pruža punu podršku Ukrajini

Blic pre 2 sata