Slavljenički poklon putnicima Er Srbija danas i sutra daje 26 odsto popusta na karte ka više od 50 destinacija

Dnevnik pre 2 sata
Er Srbija obeležava 12. rođendan i tim povodom putnicima poklanja 26 odsto popusta na avionske karte ka više od 50 destinacija širom sveta, saopštila je danas ta kompanija.

Popust važi samo tokom ovog vikenda, 25. i 26. oktobra, uz promo-kod HBDAY12JU, a karte se mogu kupiti putem sajta airserbia.com, mobilne aplikacije, kontakt centra i poslovnice u TC Galerija. Akcija obuhvata letove ka gradovima poput Pariza, Rima, Istanbula, Barselone, Londona, Atine, Malage, Mikonosa i mnogih drugih, a period realizacije putovanja koji je obuhvaćen ovom akcijom traje do 31. avgusta sledeće godine.
BarselonaRimLondonAvio karteParizIstanbulAtinaAir SerbiaAvionske karte

