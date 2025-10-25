Zvezda posle pobede nad Baskonijom dočekuje Megu: Crveno-beli u žestokom ritmu utakmica

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews
Košarkaši Crvene zvezde nižu pobede u Evroligi, razlaz sa Janisom Sferopulosom i dovođenje Saše Obradovića na mesto trenera urodili su plodom, ali nema se uopšte vremena za "širenje" zbog strašne rezultatske serije u elitnom takmičenju.

Jer, paralelno ide AdmiralBet ABA liga, a crveno-beli tek u njoj, tradicionalno, nišane visok plasman, što će probati da pokažu i u večerašnjem susretu trećeg kola sa Megom (20.00, TV Arena 1 Premium). Jasno, svi zamislivi aduti su na strani starijeg i trofejnijeg beogradskog kluba, što mu, opet, ne daje za pravo da se opusti i potceni rivala, ispod čijih skuta je izašlo više današnjih NBA igrača, sa naših prostora. Obradović sve to zna i zato s puno poštovanja
