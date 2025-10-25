Poznato stanje legendarnog fudbalera: Evo koliko će Marko Arnautović odsustvovati!
Hot sport pre 1 sat
Arnautović se lakše povredio protiv Brage, očekuje se brz povratak na teren! Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da povreda koju je napadač Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope nije teže prirode.
Austrijski reprezentativac je u 37. minutu morao da napusti teren nakon snažnog udarca, ali su detaljni lekarski pregledi potvrdili da se radi o lakšoj povredi. Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da povreda koju je napadač našeg tima Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope na sreću nije teže prirode. Naš napadač je u 37. minutu morao da napusti teren nakon što je dobio… pic.twitter.com/QwMH8COZCV —