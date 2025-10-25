Poznato stanje legendarnog fudbalera: Evo koliko će Marko Arnautović odsustvovati!

Hot sport pre 1 sat
Poznato stanje legendarnog fudbalera: Evo koliko će Marko Arnautović odsustvovati!

Arnautović se lakše povredio protiv Brage, očekuje se brz povratak na teren! Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da povreda koju je napadač Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope nije teže prirode.

Austrijski reprezentativac je u 37. minutu morao da napusti teren nakon snažnog udarca, ali su detaljni lekarski pregledi potvrdili da se radi o lakšoj povredi. Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da povreda koju je napadač našeg tima Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope na sreću nije teže prirode. Naš napadač je u 37. minutu morao da napusti teren nakon što je dobio… pic.twitter.com/QwMH8COZCV —
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda se oglasila o stepenu povrede Marka Arnautovića

Crvena zvezda se oglasila o stepenu povrede Marka Arnautovića

Danas pre 28 minuta
Zvezda saopštila dobre vesti

Zvezda saopštila dobre vesti

Sputnik pre 1 sat
FK Crvena zvezda: Povreda Arnautovića nije teže prirode

FK Crvena zvezda: Povreda Arnautovića nije teže prirode

Radio sto plus pre 52 minuta
Poznato igra li Arnautović protiv Lila

Poznato igra li Arnautović protiv Lila

Sport klub pre 1 sat
U Zvezdi mogu da odahnu - Marko Arnautović nije teže povređen

U Zvezdi mogu da odahnu - Marko Arnautović nije teže povređen

RTS pre 1 sat
Crvena zvezda se oglasila zbog Arnautovića: Poznat stepen povrede, evo kad se vraća na teren

Crvena zvezda se oglasila zbog Arnautovića: Poznat stepen povrede, evo kad se vraća na teren

Mondo pre 1 sat
Navijači Crvene zvezde su ovo hteli da čuju: Marko Arnautvić nije teže povređen

Navijači Crvene zvezde su ovo hteli da čuju: Marko Arnautvić nije teže povređen

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaTwitterLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Zlato za Nikolu Aritonovića na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

Zlato za Nikolu Aritonovića na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

Vranje news pre 47 minuta
Pobeda Vranjanaca u finišu derbija: Dinamo Jug - Voždovac 1:0

Pobeda Vranjanaca u finišu derbija: Dinamo Jug - Voždovac 1:0

Vranje news pre 13 minuta
Zvanično - Aleksandar Katai i najlepši mogući kraj karijere

Zvanično - Aleksandar Katai i najlepši mogući kraj karijere

Sportske.net pre 28 minuta
Oglasio se navijač Partizana koji je podigao transparent protiv Vučića

Oglasio se navijač Partizana koji je podigao transparent protiv Vučića

Danas pre 47 minuta
Aleksandar Katai ostao veran Crvenoj zvezdi

Aleksandar Katai ostao veran Crvenoj zvezdi

Danas pre 2 minuta