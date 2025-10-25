FK Crvena zvezda: Povreda Arnautovića nije teže prirode

FK Crvena zvezda: Povreda Arnautovića nije teže prirode

“Naš napadač je u 37. minutu morao da napusti teren nakon što je dobio izuzetno snažan udarac, a obavljeni lekarski pregledi potvrdili su da se radi o lakšoj povredi”, piše u saopštenju Crvene zvezde.

Beogradski crveno-beli su dodali i da je Arnautović već započeo proces oporavka i da medicinski tim čini sve kako bi austrijski napadač bio spreman i za utakmicu protiv Vojvodine, koja je na programu 30. oktobra. Arnautović (36) je u Crvenu zvezdu došao ovog leta iz milanskog Intera, i od tad je odigrao 11 utakmica, postigao tri gola i upisao pet asistencija za beogradske crveno-bele.
Ključne reči

Crvena ZvezdaInterVojvodina

