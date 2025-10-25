Vukčević se umalo pobio na meču: Vašington ga oborio pa mu se uneo u lice, Srbin mu nije ostao dužan!

Dejvis smirivao Tristana! Košarkaši Vašington Vizardsa stigli su do prve pobede u novoj NBA sezoni, savladavši Dalas Maverikse na njihovom parketu rezultatom 117:107.

Pored sportskog aspekta, duel je obeležio i incident srpskog reprezentativca Tristana Vukčevića, koji je u jednom trenutku postao glavna tema na društvenim mrežama. Vukčević je proveo nešto više od sedam minuta na terenu, zabeležio dva poena i dva skoka, ali je pažnju privukao zbog žestokog duela sa Pi Džej Vašingtonom. Nakon što je naš košarkaš ušao čvršće u kontakt pod košem, Vašington ga je grubo oborio na parket i zatim mu se uneo u lice, izazvavši tenziju.