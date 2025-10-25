Vukčević se umalo pobio na meču: Vašington ga oborio pa mu se uneo u lice, Srbin mu nije ostao dužan!

Hot sport pre 1 sat
Vukčević se umalo pobio na meču: Vašington ga oborio pa mu se uneo u lice, Srbin mu nije ostao dužan!

Dejvis smirivao Tristana! Košarkaši Vašington Vizardsa stigli su do prve pobede u novoj NBA sezoni, savladavši Dalas Maverikse na njihovom parketu rezultatom 117:107.

Pored sportskog aspekta, duel je obeležio i incident srpskog reprezentativca Tristana Vukčevića, koji je u jednom trenutku postao glavna tema na društvenim mrežama. Vukčević je proveo nešto više od sedam minuta na terenu, zabeležio dva poena i dva skoka, ali je pažnju privukao zbog žestokog duela sa Pi Džej Vašingtonom. Nakon što je naš košarkaš ušao čvršće u kontakt pod košem, Vašington ga je grubo oborio na parket i zatim mu se uneo u lice, izazvavši tenziju.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Skandal na utakmici! Amerikanac divljački bacio Tristana na pod - Srbin eksplodirao od besa! Saigrači sprečili tuču!

Skandal na utakmici! Amerikanac divljački bacio Tristana na pod - Srbin eksplodirao od besa! Saigrači sprečili tuču!

Kurir pre 1 sat
Jović jedan od najboljih u ubedljivoj pobedi Majamija

Jović jedan od najboljih u ubedljivoj pobedi Majamija

Sportski žurnal pre 55 minuta
Incident u NBA, Srbin oborien na parket, on odmah hteo da uzvrati VIDEO

Incident u NBA, Srbin oborien na parket, on odmah hteo da uzvrati VIDEO

Nova pre 2 sata
Vukčević hteo da se bije – Jović blistao u trijumfu Majamija /video/

Vukčević hteo da se bije – Jović blistao u trijumfu Majamija /video/

Sputnik pre 2 sata
Sjajni Jović u dominaciji Majamija - Bogdanović ponovo "klupiran" VIDEO

Sjajni Jović u dominaciji Majamija - Bogdanović ponovo "klupiran" VIDEO

B92 pre 2 sata
Haos u Dalasu: Vašington oborio Vukčevića, reagovao i Dejvis! VIDEO

Haos u Dalasu: Vašington oborio Vukčevića, reagovao i Dejvis! VIDEO

B92 pre 2 sata
Skandal o kome bruji NBA liga: Srbin učestvovao u haosu (video)

Skandal o kome bruji NBA liga: Srbin učestvovao u haosu (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAVašington

Sport, najnovije vesti »

I pored slabih partija: Učena ima poruku za navijače Zvezde!

I pored slabih partija: Učena ima poruku za navijače Zvezde!

Hot sport pre 5 minuta
Omladinski stadion spreman za proleće

Omladinski stadion spreman za proleće

Sportski žurnal pre 21 minuta
Konačno pravi Banjaja, Italijanu sprint u Sepangu!

Konačno pravi Banjaja, Italijanu sprint u Sepangu!

Sportske.net pre 21 minuta
Aleksandra Krunić je u finalu Tokija!

Aleksandra Krunić je u finalu Tokija!

Sport klub pre 21 minuta
Učena poslao poruku posle još jedne loše igre

Učena poslao poruku posle još jedne loše igre

Sport klub pre 31 minuta