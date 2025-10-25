Vukčević hteo da se bije – Jović blistao u trijumfu Majamija /video/

Vukčević hteo da se bije – Jović blistao u trijumfu Majamija /video/

Košarkaši Majami hita pobedili su na gostovanju Memfis grizlise rezultatom 146:114 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jović bio je jedan od ključnih igrača pobedničkog tima. Na parketu se u noći između petka i subote našao još jedan Srbin – Tristan Vukčević, koji je hteo da se bije, nakon što je patosiran.

Naime, u meču Dalasa i Vašingtona, Tristana je ispod koša laktom udarcio Pi Džej Vašington i on je završio na parketu. Brzo se pridigao i završili su u klinču, nastala je gužva, a ispred Vukčevića se brzo našao i Entoni Dejvis, te je bila situacija „dva na jedan“. Umešale su se sudije, skočili su i igrači sa obe klupe i sprečen je fizički sukob. Vukčević je u trijumfu Vašingtona učestvovao sa dva poena i dva skoka sa slabom minutažom. Kada je reč o Nikoli
