Međedović ostao bez poslednjeg mastersa u sezoni: Srpski teniser poražen u polufinalu kvalifikacija u Parizu

Kurir pre 1 sat
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za masters u Parizu, pošto je u polufinalu izgubio od 104. igrača sveta Belgijanca Davida Gofana posle dva seta, 5:7, 5:7.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. gema kada je Gofan napravio brejk za 6:5. On je zatim osvojio gem na svoj servis i poveo u meču. Gofan je u devetom gemu oduzeo servis Međedoviću, koji je odmah vratio brejk i izjednačio na 5:5. Belgijanac je posle toga napravio novi brejk i posle gema osvojenog na svoj servis plasirao se u finale kvalifikacija. On će u nedelju u finalu igrati protiv Argentinca Fransiska Komesanje. (Beta)
