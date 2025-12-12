Jokić obrisao prašinu sa NBA istorije: Somborac prestigao Durenta i pomerio granice!

Srbin postao jedinstven u nečemu što niko pre njega nije uradio.

Nikola Jokić nastavlja da ispisuje stranice NBA istorije kao da je to najnormalnija stvar na svetu. Protiv Sakramenta je oborio još jedan rekord – prestigao je Kevina Durenta i postao treći igrač u istoriji lige sa najviše utakmica na kojima je ubacio minimum 30 poena uz preko 90% šuta iz igre. Nikola Jokic passes Kevin Durant for the 3rd most games ever with 30+ PTS on 90%+ TS. pic.twitter.com/cehvXvwiFY — Real Sports (@realapp) December 12, 2025 Pored toga,