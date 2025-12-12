Denver pobedio u Sakramentu, Jokić najbolji na meču, Bogdanović postigao 10 poena u porazu Klipersa

SAKRAMENTO - Košarkaši Denver nagetsa pobedili su u gostima ekipu Sakramento kingsa rezultatom 136:105 u utakmici NBA lige, a srpskom reprezentativcu su nedostajale dve asistencije za novi tripl-dabl učinak u pobedi svog tima.

Jokić je postigao 36 poena, uz 12 skokova i osam asistencija na utakmici. U timu Denvera Pejton Votson je postigao 21 poen, Kameron Džonson 16, a Jonas Valančjunas 15 poena, uz šest skokova. U ekipi Sakramenta najbolji je bio Malik Monk sa 18 postignutih poena uz pet asistencija i četiri skoka na meču. Košarkaši Hjustona pobedili Los Anđeles Kliperse, Bogdanović postigao 10 poena Košarkaši Hjustona pobedili su danas na svom terenu Los Anđeles Kliperse rezultatom