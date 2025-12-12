Jokić nasmejao poznatu američku novinarku! Kejti pitala Nikolu zašto dominira protiv Kingsa, usledio hit odgovor Srbina!

Kurir pre 1 sat
Jokić nasmejao poznatu američku novinarku! Kejti pitala Nikolu zašto dominira protiv Kingsa, usledio hit odgovor Srbina!

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver Nagetsi zabeležili su novi trijumf na gostovanju.

Tim iz Kolorada savladao je noćas u "Golden 1 centru" Kingse rezultatom 136:105, a fantastični Nikola meč je završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija. U razgovoru sa Kejti Vindž, koji je usledio odmah po završetku utakmice, Jokić je izneo svoje utiske o meču. "Bili smo profesionalni. Igrali smo na pravi način od samog početka. Nismo pravili glupe greške, glupe pokušaje i izgubljene lopte. Mislim da smo odigrali veoma profesionalnu utakmicu večeras",
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Jokić i Divac zajedno na parketu VIDEO

Jokić i Divac zajedno na parketu VIDEO

B92 pre 21 minuta
Dabl-dabl Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sakramentom (VIDEO)

Dabl-dabl Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sakramentom (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Jokić obrisao prašinu sa NBA istorije: Somborac prestigao Durenta i pomerio granice!

Jokić obrisao prašinu sa NBA istorije: Somborac prestigao Durenta i pomerio granice!

Hot sport pre 1 sat
Adelaman ostao u šoku zbog Jokića, pa svojom izjavom šokirao i NBA ligu: „Znate, on je…!“

Adelaman ostao u šoku zbog Jokića, pa svojom izjavom šokirao i NBA ligu: „Znate, on je…!“

Hot sport pre 1 sat
Denver srušio Sakramento - Jokić dominirao

Denver srušio Sakramento - Jokić dominirao

Euronews pre 2 sata
VIDEO: Jokić predvodio Denver do nove pobede

VIDEO: Jokić predvodio Denver do nove pobede

Radio 021 pre 2 sata
Svi ga kritikuju, a Jokić hvali na sva zvona: Morao je ovo da kaže o najpotcenjenijem u NBA

Svi ga kritikuju, a Jokić hvali na sva zvona: Morao je ovo da kaže o najpotcenjenijem u NBA

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Boban Marjanović se vratio u ABA ligu

Boban Marjanović se vratio u ABA ligu

Danas pre 6 minuta
Večiti derbi u EL: Partizan dočekuje Zvezdu - prvi duel večitih rivala u ovoj sezoni

Večiti derbi u EL: Partizan dočekuje Zvezdu - prvi duel večitih rivala u ovoj sezoni

N1 Info pre 6 minuta
Novi travnati teren u Obrenovcu: Zajednički projekat FS Beograda i Gradske opštine Obrenovac

Novi travnati teren u Obrenovcu: Zajednički projekat FS Beograda i Gradske opštine Obrenovac

Kurir pre 1 minut
Skandalozan potez čuvenog Hrvata! Trener zagrmeo - "Rekao mi je da neće da brani zbog Hrvatske!" Golman sa temperaturom 38…

Skandalozan potez čuvenog Hrvata! Trener zagrmeo - "Rekao mi je da neće da brani zbog Hrvatske!" Golman sa temperaturom 38 morao da stane na gol!

Kurir pre 1 minut
Trener šturma besan posle poraza od zvezde! Tvrdi da je sudija brutalno oštetio njegov tim: Nije mi jasno...

Trener šturma besan posle poraza od zvezde! Tvrdi da je sudija brutalno oštetio njegov tim: Nije mi jasno...

Kurir pre 1 minut