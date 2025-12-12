Jokić nasmejao poznatu američku novinarku! Kejti pitala Nikolu zašto dominira protiv Kingsa, usledio hit odgovor Srbina!

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver Nagetsi zabeležili su novi trijumf na gostovanju.

Tim iz Kolorada savladao je noćas u "Golden 1 centru" Kingse rezultatom 136:105, a fantastični Nikola meč je završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija. U razgovoru sa Kejti Vindž, koji je usledio odmah po završetku utakmice, Jokić je izneo svoje utiske o meču. "Bili smo profesionalni. Igrali smo na pravi način od samog početka. Nismo pravili glupe greške, glupe pokušaje i izgubljene lopte. Mislim da smo odigrali veoma profesionalnu utakmicu večeras",