"Jokić je najbolji igrač na svetu" VIDEO

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman imao je samo reči hvale za Nikolu Jokića posle pobede nad Sakramentom.

Srpski centar još jednom je dominirao na terenu, gde je upisao 36 poena, 12 skokova i osam asistencija. Posle utakmice trener Denvera je govorio koliko je bio impresioniran neverovatnom partijom srpskog košarkaša, "Čoveče... Mnogo svega! Mislim, ta efikasnost, 14 od 16... Pogodio je par trojki. Uvek doda pravi pas. Imao je 36, 12 i osam za tri četvrtine, za 29 minuta... Jednostavno ste videli sve večeras", počeo je Adelman svoje izlaganje, pa nastavio: "Igrao je