VIDEO Bogdanović solidan u porazu od Hjustona: Zubac odigrao jednu od najboljih partija karijere

Košarkaši Hjustona su na svom terenu pobedili Los Anđeles Klipers 115:113, a Bogdan Bogdanović je imao jednu sasvim korektnu partiju.

Najbolji kod Hjustona bili su turski internacionalac Alperen Šengun sa 22 poena i 15 skokova i Amen Tompson sa 20 poena, devet skokova i osam asistencija. Kod Klipersa se izdvojio hrvatski centar Ivica Zubac sa 33 poena i sedam skokova. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović je za 24 minuta na terenu upisao 10 poena, pet skokova i dve asistencije. Hjuston je treći u Zapadnoj konferenciji sa 16 pobeda i šest poraza, a Klipersi su 13. u istosj konferenciji