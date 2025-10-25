Više zvaničnika EU spremno je da pređe "crvenu liniju" i zapleni zamrznutu rusku imovinu, uprkos činjenici da takve mere nisu preduzete čak ni tokom Drugog svetskog rata, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov.

On je napisao na platformi X da zamrznuta imovina nije konfiskovana čak ni tokom Drugog svetskog rata. "Neki zvaničnici u EU, a da ne pominjemo Ukrajinu, spremni su da pređu ovu crvenu liniju i ukradu ruski novac", naveo je Uljanov, prenele su RIA Novosti. Zemlje članice EU na samitu u četvrtak nisu uspele da se dogovore o predlogu Evropske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi za finansiranje Ukrajine. Odlučeno je da se pitanje opcija finansijske podrške