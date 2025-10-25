Tramp nastavlja da ruši belu kuću: Gradi se nova balska sala od 300 miliona dolara, predsednik će je nazvati po sebi! (foto)

Kurir pre 2 sata  |  ABC News
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp bi novu balsku salu u Beloj kući, vrednu 300 miliona dolara, mogao da nazove po samom sebi, saopštili su visoki zvaničnici administracije za američku televiziju ABC News.

Zvaničnici već koriste naziv "The President Donald J. Trump Ballroom", a prema informacijama ABC, ovaj naziv će verovatno ostati. Radovi na dogradnji oko osam hiljada kvadratnih metara izazvali su kontroverzu, jer je rušeno istočno krilo Bele kuće, u kojem su se nalazile kancelarije prve dame i osoblja. Rušenje je naišlo na kritike demokrata i drugih koji smatraju da deo istorijske zgrade ne bi trebalo tako brzo da se ukloni. Ministarstvo unutrašnjih poslova
