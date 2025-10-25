Trampova azijska turneja: trgovinski pregovori, mirovni sporazumi i Bliski istok u fokusu

Trampova azijska turneja: trgovinski pregovori, mirovni sporazumi i Bliski istok u fokusu

Predsednik SAD Donald Tramp nastavlja azijsku turneju sa fokusom na trgovinu, mirovne inicijative, Bliski istok i bilateralne susrete u Maleziji.

Predsednik SAD Donald Tramp otputovao je na turneju po Aziji, gde će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i razgovarati o investicionim sporazumima i mirovnim inicijativama. Tramp je započeo trgovinske pregovore sa Kinom u Kuala Lumpuru, koji su ocenjeni kao veoma konstruktivni i nastaviće se. Beta Novi magazin Nova Alo

Tramp je izrazio želju da Kina pomogne u odnosima sa Rusijom i izrazio uverenje da Rusija želi mir u Ukrajini. Politika Dnevnik Euronews

Američki predsednik je otvoren za sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom ako ga ovaj kontaktira, iako takav susret nije planiran tokom ove turneje. Tramp je spreman da prizna Severnu Koreju kao nuklearnu silu. Vesti online B92 Euronews Večernje novosti

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul otputovaće u Maleziju da potpiše sporazum o prekidu vatre sa Kambodžom i sastane se sa Trampom, skraćujući prisustvo na samitu ASEAN zbog smrti kraljice majke Sirikit. B92

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva kritikovao je UN i druge institucije zbog neuspeha u zaštiti žrtava rata u Pojasu Gaze, izjavivši to pred sastanak sa Trampom u Maleziji. Novi magazin Danas Vesti online

Tramp je na putu ka Maleziji dopunjavao gorivo u Kataru gde se sastao sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom al Tanijem, istakavši da je sa njim uradio mnogo i da sada postoji bezbedan Bliski istok koji će tako ostati dugo vremena. Politika

