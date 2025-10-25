VIDEO Rakić nokautiran već u prvoj rundi – više se očekivalo od srpskog borca na UFC spektaklu

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
VIDEO Rakić nokautiran već u prvoj rundi – više se očekivalo od srpskog borca na UFC spektaklu

Aleksandar Rakić, srpski borac, nokautiran je već u prvoj rundi duela sa Azamatom Murzakanovim na UFC 321 u Abu Dabiju.

Srbin je ostavio previše prostora rivalu, koji je osetio kad treba da napadne i moćnim udarcem je nokautirao Rakića. Murzakanov je srpskog borca pogodio snažno u bradu, Rakić je pao, a sudija je odmah prekinuo borbu i dodelio pobedu Rusu. Kako je izgledao ključni deo borbe u poluteškoj kategoriji, pogledajte na snimku ispod. Murzakanov je ostao neporažen i trenutno ima skor od 16 pobeda iz isto toliko borbi. 🇷🇺 Azamat Murzakanov je čisto nokautirao Aleksandra
