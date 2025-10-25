(VIDEO) UFC 321: Ekspresni poraz Rakića tehničkim nokautom

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO) UFC 321: Ekspresni poraz Rakića tehničkim nokautom

Srpski borac Aleksandar Rakić sada je na skoru 14-6 jer je izgubio od Rusa Azamata Murzakanova (16-0) tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Bilo je to u prvoj rundi meča poluteške kategorije (92,986 kg) kojom je počeo glavni program revije UFC 321 u Abu Dabiju. Rakić je otvorio meč udarcima nogom u telo rivala, pa pokušao rušenje. Njih dvojica završili su u ogradi, razdvojili se, pa je 33-godišnjak iz Beča probao napad drugom rvačkom metodom – „single leg“. Izvukao se Murzakanov, a potom je desnim krošeom iz kontre oborio Rakića na pod oktagona. Na časovniku je pisalo 3:11 kad je sudija Rič Mičel
Ključne reči

BečMmaUfcaleksandar rakic

