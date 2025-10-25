NESREĆA U BATAJNICI: Na muškarca pao auto sa dizalice, teško povređen

NESREĆA U BATAJNICI: Na muškarca pao auto sa dizalice, teško povređen

Pedestogodišnji muškarac teško je povređen kada je na njega pao auto sa dizalice, sinoć oko 19.30 u Batajnici, prevezen je u Zemunsku bolnicu, rečeno je danas u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Kako je rečeno, ova služba je intervenisala noćas i kod sedam saobraćnih nezgoda, u kojima je devet osoba lakše povređeno. Ukupno je beogradska Hitna pomoć intervenisala noćas 102 puta, od toga je 16 intervencija bilo na javnim mestima. Intervencije su uglavnom usledile zbog hroničnih zdravstvenih problema.
