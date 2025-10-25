Hamad u lošoj formi, poraz u kvalifikacijama za Pariz

Loša forma Hamada Međedovića u finišu ove sezone.

Srpski teniser nije uspeo da se plasira u glavni žreb Pariza, pošto je poražen od Davida Gofana, trenutno 104. tenisera sveta, sa 2:0, bilo je 7:5 i 7:5. Servis ne služi Hamada, nije tako bilo ni ovoga puta, posebno u ključnim momentima kada se očekivalo da stigne makar do taj-brejka. Upravo zbog toga je Gofan imao čak 10 šansi za brejk, iskoristio je tri što je bilo sasvim dovoljno za plasman u narednu rundu kvalifikacija. Međedović, dakle, neće igrati pariski