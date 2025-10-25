Zvanično - Aleksandar Katai i najlepši mogući kraj karijere

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je ofanzivac Aleksandar Katai produžio ugovor do 2027. godine.

Sluti na to da će sam kraj karijere, Aleksandar Katai provesti u Crvenoj zvezdi. Ne može se sigurnošću da se tvrdi da Srbobranac ima drugačije planove. A, verovatno bi najlepši mogući kraj i bio na stadionu "Rajko Mitić", što i sam priznaje. "Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Crvenom zvezdom, ako se ne varam mislim da je ovo šesti put da potpisujem ugovor i mnogo mi je drago zbog toga. Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem sto posto,