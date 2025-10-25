Dmitrijev: Rusija želi diplomatsko i brzo rešenje ukrajinskog sukoba; Samita Putin-Tramp će biti

Sputnik pre 51 minuta
Dmitrijev: Rusija želi diplomatsko i brzo rešenje ukrajinskog sukoba; Samita Putin-Tramp će biti

Rusija želi diplomatsko i brzo rešenje ukrajinskog sukoba, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev koji boravi u SAD. On je izrazio uverenje da će do samita lidera dve države doći, ali verovatno kasnije.

Kako je rekao, samit je pre odložen nego otkazan jer je neophodno proučiti određene detalje i pripremiti susret. Takođe je istakao da napori američkog predsednika za rešavanje ukrajinske krize nisu uzaludni i da će rezultirati uspehom. Strategija bivše administracije je doživela krah, naveo je on, ističući da je bolje imati dijalog s Rusijom. Specijalni predstavnik ruskog predsednika podsetio je i da rešenje ukrajinske krize obuhvata nekoliko elemenata, među
