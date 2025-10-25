Premijer Macut i ministri na skupovima građana protiv blokada

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut pridružio se danas skupu građana protiv blokada koji se održava u Požarevcu. I u drugim mestima u kojima su organizovani skupovi prisutni su ministri u Vladi Srbije.

Sa građanima koji su se okupili u Kraljevu su ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, dok su na skupu građana protuv blokada u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas se održavaju skupovi građana protiv blokada, na kojima se okupio veći broj građana. Pogledajte i:
