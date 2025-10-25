Istorijski početak sezone fenomenalnog Dončića, ovo nije uradio niko u istoriji, ni Džordan, Lebron, Jokić...

Telegraf pre 48 minuta
Istorijski početak sezone fenomenalnog Dončića, ovo nije uradio niko u istoriji, ni Džordan, Lebron, Jokić...

Strašan početak sezone za Luku Dončića! Slovenački košarkaš je odlučio da u novu kampanju uđe u nikada boljem raspoloženju i kao pravi lider Los Anđeles Lejkersa, u odsustvu Lebrona Džejmsa, pokaže ko je gazda u timu.

Ono što je uradio u prva dva kola Dončić nije niko u istoriji! Lejkersi su kod kuće pregazili Minesotu Timbervulvs sa 128:110, a Luka je ubacio čak 49 poena, uz 11 skokova i osam asistencija i postao prvi igrač ikada u NBA sa 40+ poena, 10+ skokova i 5+ asistencija u prve dve utakmice u kampanji! Slovenački košarkaš se igrao košarke sa defanzivom gostujućeg tima, koja nije imala rešenja da ga zaustavi i pokazao da će u novoj sezoni definitivno biti pretendent na
