I vladan Milojević bio tema zvezdine uprave: Poznata sudbina trenera crveno-belih

SRPSKI šampion, Crvena zvezda poražen je od Brage u 3. kolu Lige Evrope, a od poraza više brine nezainteresovanost fudbalera crveno-belih, koji su zbog toga kažnjeni sa po 10.000 evra.

FOTO: Tanjug/AP Kako prenosi "Sportski žurnal", govorilo se i o Vladanu Milojeviću. Trener crveno-belih dobio je podršku uprave te neće biti promena na klupi. - Rukovodstvo Crvene zvezde reagovalo posle poraza od Brage, promena na klupi neće biti. Svi igrači kažnjeni su sa po 10.000 evra i to im je saopšteno uoči treninga na pomoćnom terenu "Marakane". Istovremeno, vodeći ljudi crveno-belih pružili su punu podršku šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću, piše na