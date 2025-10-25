Lebrone, skloni se! Dončić je gazda: Luka ispisao istoriju NBA lige (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Lebrone, skloni se! Dončić je gazda: Luka ispisao istoriju NBA lige (video)

KOŠARKAŠI Los Anđeles Lejkersa ostvarili su prvu pobedu u sezoni. Oni su savladali Minesotu rezultatom 128:110, a Luka Dončić ispisao je istoriju NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP Reprezentativac Slovenije postao je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je počeo sezonu sa dva uzastopna meča sa 40 i više poena, 10 i više skokova i pet i više asistencija. Lejkersi su nakon poraza od Golden Stejta na svom parketu na startu sezone, došli do prvog trijumfa i to pred svojom publikom. Luka Dončić je postigao 49 poena, 11 skokova i osam asistencija. Ostin Rivs je ubacio 25 poena, a upisao je i 11 asistencija i sedam skokova,
