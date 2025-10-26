Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

BBC News pre 56 minuta | Dejana Vukadinović - BBC,

REUTERS/Valdrin Xhemaj Aljbin Kurti nije uspeo da obezbedi većinu u skupštini da podrži predlog njegovog novog kabineta

Poslanici Skupštine Kosova nisu dali poverenje vladi koju je predložio premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti, čime se kosovska politička kriza produbljuje.

Iako je lider Samoopredeljenja pozvao poslanike da glasaju za njegov predlog, upozorivši da će u protivnom Kosovo biti „bez funkcionalnih institucija i usvojenog budžeta", podržalo ga je 56 parlamentaraca, 52 je bilo protiv, a četvoro je bilo suzdržano.

Kurti tako nije dobio većinu od 61 glasa, a predsednica Kosova Vjosa Osmani sada ima rok od deset dana da imenuje novog mandatara iz redova opozicije koji može da obezbedi većinu.

Novi mandatar će za to imati rok od 15 dana.

U slučaju da i drugi mandatar ne obezbedi neophodnu većinu, parlament će biti raspušten i biće organizovani novi, rekao je predsednik Skupštine Dimalj Baša.

Izbori moraju da budu održani u roku od 40 dana od dana raspisivanja.

Na sednici Skupštine Kosova 26. oktobra, Kurti je rekao da nije uspeo da formira koaliciju za izbor nove vlade sa nekom drugom partijom, ali je zatražio glasove poslanika kako bi sproveo nekoliko tačaka, među kojima je najvažnija državni budžet.

Međutim, ni Srpska lista ni opozicione albanske partije Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Nisma nisu podržale formiranje vlade sa Kurtijem na čelu.

Kurti je tako pretrpeo novi politički udarac nakon što je američka ambasada sredinom septembra saoštila da zamrzava strateški dijalog sa Prištinom na neodređeno vreme zbog „postupaka tehničke vlade (Aljbina Kurtija) kojima su povećane napetosti i nestabilnost“.

Reuters Vlada "Kurti 3" nije dobila poverenje poslanika Kosova

Od februarskih izbora ove godine, kosovske institucije su u svojevrsnoj blokadi, pošto je tek posle pola godine formirana skupština, sa predsednikom iz redova Samoopredeljenja.

Aljbin Kurti, koji je i pod kritikama međunarodne zajednice, međutim nije uspeo da ubedi nijednu stranku da uđe sa Samoopredeljenjem i u koalicionu vladu.

„Vreme reči je prošlo, došlo je vreme da dokažete da imate većinu", rekao je lider Demokratske partije Kosova, Memlji Krasnići, Kurtiju, prenosi Kossev.

Niko iz opozicije nije rekao da hoće da formira vladu, rekao je ranije politikolog Ognjen Gogić, za BBC na srpskom.

„Mogli su da ponude Kurtiju kandidata za predsednika skupštine, ali nisu.

„Niko i neće sa Kurtijem, opozicija nije zadovoljna rezultatima i hoće nove izbore", ukazuje Gogić

Jedinstven slučaj

Na formiranje Skupštine Kosova čekalo se mesecima - najpre zbog izbora predsednika, a potom i potpredsednika iz redova srpske zajednice.

U avgustu, šest meseci posle održavanja izbora i isto toliko duge institucionalne krize, predsednik kosovske skupštine je izabran na rekordnom 57. zasedanju.

Poslanicima su pre nekoliko meseci potvrđeni mandati, ali je višemesečni izbor lidera parlamenta nedeljama kočio proces konačnog formiranja skupštine.

Na sednici 26. avgusta, za predsednika Skupštine Kosova izabran je Dimalj Baša, poslanik Pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.

Međutim, tek 10. oktobra je izabran potpredsednik - Nenad Rašić, vođa stranke Za slobodu, pravdu i opstanak.

Njegova stranka ima samo jedan mandat dok ostalih devet, prema Ustavu Kosova, pripada Srpskoj listi, čiji kandidati nisu prethodno dobili dovoljan broj glasova za ovu funkciju.

Srpska lista žalila se na ovu odluku, a Ustavni sud još nije odlučio po toj žalbi.

Ipak, održana je sednica na kojoj se glasalo o novoj vladi, prenosi Kossev.

Medija Centar Beograd Nenad Rašić je predsednik partije Za slobodu, pravdu i opstanak

Predlog da Dimalj Baša bude novi predsednik kosovske skupštine, glasalo je 73 poslanika, a 30 je bilo protiv.

Dobio je glasove i Demokratske partije Kosova (PDK), iako su pojedini poslanici unapred rekli da ga „ne smatraju kompetentnim", preneo je Kossev.

Podržali su i ga i pojedini poslanici stranke Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja.

Prema pisanju medija, među onima koji su bili protiv su - Demokratski savez Kosova (LDK), Srpska lista i Nisma Fatmira Ljimaja.

Baša je bio četvrti predloženi kandidat Samoopredeljenja za predsednika skupštine, pošto podršku većine nisu dobile Aljbuljena Hadžiju, Donika Gervala i Hekuran Murati.

U prvom obraćanju u Skupštini, Baša je pozvao Srbiju, za koju je rekao da ima „pretenzije na teritoriju njihove zemlje", da prizna Kosovo.

Reuters/Valdrin Xhemaj Dimalj Baša, novi predsednik kosovskog parlamenta, poslanik Samoopredeljenja Aljbina Kurtija

Kako je tekla saga?

Sednice skupštine su nedeljama zakazivane i prekidane.

Ustav, pa i zakoni su mnogo loše napisani i njima nisu predviđene situacije poput ove, objasnio je ranije Ognjen Gogić, politikolog iz Kosovske Mitrovice.

„To je pravna praznina. Nedorečenost i nepotpunosti su, između ostalog, dovele do ovakve situacije", kaže on za BBC na srpskom.

Najvišim pravnim aktom Kosova propisano je da predsednika skupštine predlaže stranka sa najviše glasova na izborima, što nigde drugde nije ustanovljeno kao odredba, ukazuje Gogić.

Navodi primer Srbije, gde se skupština konstituiše potvrdom mandata dve trećine poslanika.

Političku blokadu nije otkočila ni diplomatska akcija ambasada zapadnih zemalja na Kosovu.

Do sada nije zabeleženo da je negde toliko dugo trajalo konstituisanje parlamenta ili bar nema pisanih dokaza o takvim slučajevima, ukazao je ranije politikolog Gogić.

Na kraju se uključio i Ustavni sud odlukom da se predsednik skupštine može odabrati samo javnim glasanjem i to u roku od 30 dana, a da jedan kandidat može da bude predložen najviše tri puta.

Reuters

Politički inat

Ova pravna saga imala je i drugu stranu medalje - političku.

Po osvajanju najvećeg broja glasova na februarskim parlamentarnim izborima, Kurti je najavio da će sa prethodnim koalicionim partnerima napraviti vladu.

Ali bez konstituisane skupštine, ne može ni da se napravi vlada.

Kurtijev plan remetilo i to što veće opozicione stranke ne žele u koaliciju sa njim.

U opoziciji su ostale Demokratska partija Kosova (PDK) sa 24 mandata, Demokratski savez Kosova (LDK) sa 20 i Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja sa osam poslanika.

Manjine imaju po 10 zagarantovanih mesta - 10 srpski predstavnici i 10 ostali - Bošnjaci, Turci, Romi, Aškalije, Egipćani.

Srpskoj listi, bliskoj vlastima u Beogradu, pripalo je devet, a jedan mandat osvojio je Nenad Rašić, nekadašnji ministar u Kurtijevoj vladi.

EPA/Shutterstock Kako bi rešila institucionalnu krizu, kosovska predsednica Vjosa Osmani, u dva navrata je organizovala sastanke sa liderima parlamentarnih stranaka

Poslanici opozicionih partija optuživali su Kurtija da namerno sabotira formiranje skupštine.

„Igra oko neformiranja Skupštine Kosova postala je sramotna, ne samo za izabrane poslanike, već i za državu Kosovo.

„Sednice koje se ponavljaju svakih 48 sati, bez bilo kakve odluke, postale su simbol naše državne nezrelosti”, poručio je ranije Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova (AAK).

Posle jedne od prethodnih sednica skupštine, Kurti je pismom pozvao predsednika LDK na koaliciju, što je Ljumir Abdidžiku odbio i predložio prelaznu vladu, ujedinjenje i dogovor svih albanskih stranaka zastupljenih u parlamentu.

Kurti je odbacio ovaj predlog, a nije odustao od ekskluzivnog prava predlaganja predsedavajuće parlamenta, što je opozicija tražila.

Neobični protesti kosovskog advokata

Uoči 50. pokušaja konstutuisanja skupštine, ispred zgrade je kosovski advokat Arijanit Koči izveo neobičan protest.

Mašinicom je ošišao sedu kosu u znak protesta, kako je rekao, zbog blokade rada parlamenta.

Rekao je i da ne protestuje samo zbog blokade jedne od najvažnijih institucija, već i zato što narod na Kosovu „spava", prenela je prištinska Koha.

„Bez skupštine nema demokratije. Bez skupštine nema ekonomskog razvoja, nema države", rekao je on.

Početkom jula, takođe zbog blokade rada skupštine, ispred zgrade je Koči doveo nekoliko magaraca.

REUTERS/Valdrin Xhema Prethodni neobičan protest advokata Arijanta Kočija

Sedamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

