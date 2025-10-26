Horor noć u Čačku: Dvojica mladića krvavi dovezeni u bolnicu, jednom se bore za život!

Nakon večerašnjeg obračuna u Čačku, u Opštu bolnicu primljena su dva pacijenta sa ubodnim ranama.

Jedan mladić, starosti 20 godina, nalazi se u teškom opštem stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege. Drugi pacijent, star 19 godina, primljen je sa stabilnim vitalnim parametrima, a u toku je dijagnostika i dalja medicinska obrada, prenosi INstagram stranica "192_rs". Policija obavlja uviđaj kako bi se otkrili svi detalji ove nesreće.