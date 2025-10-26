Horor noć u Čačku: Dvojica mladića krvavi dovezeni u bolnicu, jednom se bore za život!

Blic pre 2 sata
Horor noć u Čačku: Dvojica mladića krvavi dovezeni u bolnicu, jednom se bore za život!

Nakon večerašnjeg obračuna u Čačku, u Opštu bolnicu primljena su dva pacijenta sa ubodnim ranama.

Jedan mladić, starosti 20 godina, nalazi se u teškom opštem stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege. Drugi pacijent, star 19 godina, primljen je sa stabilnim vitalnim parametrima, a u toku je dijagnostika i dalja medicinska obrada, prenosi INstagram stranica "192_rs". Policija obavlja uviđaj kako bi se otkrili svi detalji ove nesreće.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U tuči u centru Čačka jedan mladić teško povređen, a drugi lakše

U tuči u centru Čačka jedan mladić teško povređen, a drugi lakše

Danas pre 22 minuta
Krvavi obračun u Čačku: Dvojica mladića izbodena u tuči; Jedan u životnoj opasnosti

Krvavi obračun u Čačku: Dvojica mladića izbodena u tuči; Jedan u životnoj opasnosti

B92 pre 1 sat
Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

N1 Info pre 2 sata
Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

Novi magazin pre 1 sat
Dvojica mladića ranjena nožem u Čačka

Dvojica mladića ranjena nožem u Čačka

RTV pre 3 sata
Dvojica mladića zadobila ubodne rane u tuči u centru Čačka

Dvojica mladića zadobila ubodne rane u tuči u centru Čačka

Euronews pre 2 sata
Krvava noć u Čačku, dva mladića izbodena nožem: Zbog kafanske čarke jedan (20) bori se za život, drugi ima samo 19 godina…

Krvava noć u Čačku, dva mladića izbodena nožem: Zbog kafanske čarke jedan (20) bori se za život, drugi ima samo 19 godina

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Regioni, najnovije vesti »

Na zdravlje – Nataša Gajić: Učimo trudnice da aktivno učestvuju u porođaju

Na zdravlje – Nataša Gajić: Učimo trudnice da aktivno učestvuju u porođaju

Glas Šumadije pre 7 minuta
U derbiju protiv Jagodine, Boranke su slavile rezultatom 22:15

U derbiju protiv Jagodine, Boranke su slavile rezultatom 22:15

Ist media pre 37 minuta
Roditelji učenika Jovine gimnazije optužili direktora za nezakonito zapošljavanje

Roditelji učenika Jovine gimnazije optužili direktora za nezakonito zapošljavanje

Danas pre 37 minuta
Prva kragujevačka gimnazija izabrana za učešće u projektu „Korak za budućnost”

Prva kragujevačka gimnazija izabrana za učešće u projektu „Korak za budućnost”

InfoKG pre 37 minuta
Gradonačelnik najavio veliku akcija asfaltiranja međublokovskih prostora u Nišu — asfalt gde ga nikada nije bilo [VIDEO]

Gradonačelnik najavio veliku akcija asfaltiranja međublokovskih prostora u Nišu — asfalt gde ga nikada nije bilo [VIDEO]

Glas juga pre 3 minuta