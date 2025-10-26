Kad vas zaustavi policajac više neće tražiti vozačku, nego ovo! Još jedna novina najstrožeg zakona o saobraćaju: Odmah će videti istoriju prekršaja

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja donosi najstroža pravila i kazne ikada u Srbiji, a među brojnim novinama izdvaja se digitalni vozački dosije, takozvana elektronska lična karta svakog vozača. U njemu bi, kako objašnjavaju stručnjaci mogli da se nađu ključni podaci, od toga kada je vozač položio ispit, da li ima zdravstvena ograničenja, koliko je puta kažnjavan... Ideja je da se svaki vozač u Srbiji "digitalno pročita", a ovakav sistem delimično se primenjuje u zemljama EU i predstavlja korak ka potpunoj

Podsetimo, kako smo ranije pisali, Srbija uskoro dobija novi, stroži Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - prvi potpuno novi zakon u odnosu na 2009. godinu, koji donosi pravila kakva do sada nisu postojala. Nulta tolerancija na alkohol, digitalni vozački dosije, ukidanje probne vozačke, strože kazne za nevezivanje pojasa i prevoz dece - samo su deo novina koje bi mogle da se nađu u novom zakonu. ŠTA JE SVE PLANIRANO DA SE NAĐE U NOVOM ZAKONU O BEZBEDNOSTI