Nakon dočeka studenata održan veliki protest: „Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama“

Danas pre 9 sati  |  N1
Nakon dočeka studenata održan veliki protest: „Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama“

Veliki broj građana okupio se večeras na protestu na gradskom trgu u Valjevu, nakon što su priredili spektakularan doček studentima iz Novog Pazara koji pešače do Novog Sada.

Na krcatom trgu u Valjevu orilo se „pumpaj“, a na protest su došli ljudi iz čitave Srbije, piše N1. Okupljenima se obratila aktivistkinja iz Kosjerića Milena Orubović Đukić i navela da su studenti iz Novog Pazara koji pešače odabrali težu rutu. „Znamo li mi koliko koraka stane u tih 400 kilometara, koliko žuljeva, krvi, otečenih nogu? Nije to ništa, ovi mladi ljudi su rutu izmenili i izabrali onu za koju vi Valjevci i mi Kosjerci znamo koliko je teška i kolima.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Valjevo dočekalo studente, najmasovniji protest ikada

Valjevo dočekalo studente, najmasovniji protest ikada

Ozon press pre 17 minuta
Studenti iz Novog Pazara stigli u Valjevo: Doček uz vatromet u okviru akcije „16 dana za 16 žrtava“

Studenti iz Novog Pazara stigli u Valjevo: Doček uz vatromet u okviru akcije „16 dana za 16 žrtava“

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi SadKosjerićValjevo

Društvo, najnovije vesti »

Koliko je sati? Protrljajte oči i ne zaboravite: Počelo je zimsko računanje vremena!

Koliko je sati? Protrljajte oči i ne zaboravite: Počelo je zimsko računanje vremena!

Telegraf pre 2 minuta
Valjevo dočekalo studente, najmasovniji protest ikada

Valjevo dočekalo studente, najmasovniji protest ikada

Ozon press pre 17 minuta
Kad vas zaustavi policajac više neće tražiti vozačku, nego ovo! Još jedna novina najstrožeg zakona o saobraćaju: Odmah će…

Kad vas zaustavi policajac više neće tražiti vozačku, nego ovo! Još jedna novina najstrožeg zakona o saobraćaju: Odmah će videti istoriju prekršaja

Blic pre 7 minuta
Kad vas zaustavi policajac više neće tražiti vozačku, nego ovo! Još jedna novina najstrožeg zakona o saobraćaju: Odmah će…

Kad vas zaustavi policajac više neće tražiti vozačku, nego ovo! Još jedna novina najstrožeg zakona o saobraćaju: Odmah će videti istoriju prekršaja

Blic pre 7 minuta
Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene jedan sat unazad

Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene jedan sat unazad

RTS pre 17 minuta