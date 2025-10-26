Nakon dočeka studenata održan veliki protest: „Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama“

Veliki broj građana okupio se večeras na protestu na gradskom trgu u Valjevu, nakon što su priredili spektakularan doček studentima iz Novog Pazara koji pešače do Novog Sada.

Na krcatom trgu u Valjevu orilo se „pumpaj“, a na protest su došli ljudi iz čitave Srbije, piše N1. Okupljenima se obratila aktivistkinja iz Kosjerića Milena Orubović Đukić i navela da su studenti iz Novog Pazara koji pešače odabrali težu rutu. „Znamo li mi koliko koraka stane u tih 400 kilometara, koliko žuljeva, krvi, otečenih nogu? Nije to ništa, ovi mladi ljudi su rutu izmenili i izabrali onu za koju vi Valjevci i mi Kosjerci znamo koliko je teška i kolima.