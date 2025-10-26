U kojim opštinama u Srbiji su najmanje plate, a ko prima najviše?

Prosečna plata u Srbiji je, za avgust 2025. godine, iznosila 105.590 dinara.

Međutim, u čak 32 opštine u Srbiji plate su bile ispod 80.000 dinara, a najniže su zabeležene u Bojniku i Preševu – tek nešto više od 72.000 dinara. Oko 1,18 miliona građana Srbije u avgustu je primilo platu manju od 83.535 dinara. Toliko, naime, iznosi takozvana medijalna zarada – ona „tačno na sredini“, što znači da polovina od 2,37 miliona zaposlenih građana zarađuje ispod tog iznosa, a polovina iznad, piše N1. Iako je za većinu građana prosečna plata u Srbiji –