(VIDEO) Pogledajte kako je Borusija Dortmund došla do pobede u nadoknadi vremena

Fudbaleri Borusije pobedili su na svom terenu u Dortmundu Keln 1:0, u utakmici osmog kola Bundeslige.

Pobedonosni gol postigao je Maksimilijan Majer u šestom minutu nadoknade vremena. Dortmund ima pet pobeda i 17 bodova na trećem mestu na tabeli. Ispred su aktuelni šampion Bajern Minhen sa 24 i Lajpcig sa 19 bodova. Keln je pretrpeo treći poraz i sa 11 bodova zauzima osmo mesto na tabeli. U sledećem kolu Dortmund će igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, a Keln će dočekati Hamburg.