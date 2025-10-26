(VIDEO) Pogledajte kako je Borusija Dortmund došla do pobede u nadoknadi vremena

Danas pre 3 sata  |  Beta
(VIDEO) Pogledajte kako je Borusija Dortmund došla do pobede u nadoknadi vremena

Fudbaleri Borusije pobedili su na svom terenu u Dortmundu Keln 1:0, u utakmici osmog kola Bundeslige.

Pobedonosni gol postigao je Maksimilijan Majer u šestom minutu nadoknade vremena. Dortmund ima pet pobeda i 17 bodova na trećem mestu na tabeli. Ispred su aktuelni šampion Bajern Minhen sa 24 i Lajpcig sa 19 bodova. Keln je pretrpeo treći poraz i sa 11 bodova zauzima osmo mesto na tabeli. U sledećem kolu Dortmund će igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, a Keln će dočekati Hamburg.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Gol Lukića nedovoljan Fulamu protiv Njukasla

(VIDEO) Gol Lukića nedovoljan Fulamu protiv Njukasla

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLajpcigMinhenHamburgKelnBorusijaDortmundBajern MinhenBajern

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović: Nvora je pod terapijama, ne znam kada će debitovati Batler

Saša Obradović: Nvora je pod terapijama, ne znam kada će debitovati Batler

Danas pre 25 minuta
ABA liga: Rutinska pobeda Zvezde protiv Mege

ABA liga: Rutinska pobeda Zvezde protiv Mege

Danas pre 25 minuta
Počela skijaška sezona, Julija Štajb briljirala u Zeldenu

Počela skijaška sezona, Julija Štajb briljirala u Zeldenu

Sportske.net pre 26 minuta
Noris oduvao konkurenciju u kvalifikacijama - Ferstapen i Pjastri daleko od Britanca

Noris oduvao konkurenciju u kvalifikacijama - Ferstapen i Pjastri daleko od Britanca

B92 pre 10 minuta
Noris dominantno osvojio pol poziciju u Meksiku, Ferstapen i Pjastri podbacili, Ferari odličan

Noris dominantno osvojio pol poziciju u Meksiku, Ferstapen i Pjastri podbacili, Ferari odličan

Telegraf pre 16 minuta