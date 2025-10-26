Partizan ubedljiv: Crno-beli preslišali Borac za novu pobedu u ABA ligi!

Moglo da bude i ubedljivije! Košarkaši Partizana savladali su u okviru četvrtog kola ABA lige Borac iz Čačka, rezultatom 85:74.

Duel između Partizana i Borca počinje uz sjajnu atmosferu u „Beogradskoj areni“. Već u prvom napadu Vanja Marinković pogađa trojku i donosi crno-belima vođstvo 3:0. Dilan Osetkovski koristi mis-meč i lako poentira pod obručem posle asistencije Džabarija Parkera, pa Partizan vodi 9:4. Ipak, Boldvin uzvraća trojkom i smanjuje razliku na 9:7. Kapiten Vanja Marinković nastavlja da sipa, postiže dve trojke, a pridružuje mu se i raspoloženi Osetkovski, koji dolazi do