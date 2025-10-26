I sudije su ostale u šoku zbog jokićeve genijalnosti! Srbin ponovo obesmislio NBA ligu - magičnim potezom izazvao haos na terenu, niko nije znao šta se dešava!

Denver Nagetsi upisali su prvu pobedu u novoj NBA sezoni i to pošto su na domaćem terenu demolirali Finiks Sanse sa 133:111.

Nikola Jokić stigao je do drugog tripl-dabla, ali je ovaj bio drugačiji od onih na koje smo navikli. Jokić nije toliko gledao ka košu, više je razigravao saigrače magičnim asistencijama, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija. Srpski košarkašje još jednom pokazao koliko je pametan i snalažljiv na terenu. Kada je dosuđen faul u napadu za Denver, on je odmah potrčao da izvede loptu. Po pravilima, morao je da preda loptu sudiji, ali Jokić je