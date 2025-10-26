Nikola Jokić nakon novog tripl-dabla u karijeri i pobede Denvera citirao čuvenu seriju: „Nikad se ne opuštam“

Košarkaši Denvera došli su do prve pobede u novoj sezoni pošto su u noći između subote na nedelju zabeležili trijumf nad Finiksom rezultatom 133:111.

Najbolji akter meča bio je srpski centar Nikola Jokić koji je ostvario učinak od 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija te je zabeležio 166. tripl dabl u karijeri. On je nakon utakmice pohvalio saigrače za ogroman doprinos na terenu, a na kraju je izjavu za medije okončao citirajući govor glavnog junaka Toma Šelbija u seriji „Piki Blajnders“. – Nikad se ne opuštam i ne odmaram, prijatelju. Tomi Šelbi je rekao da nema odmora u ovom svetu – rekao je on, piše sajt