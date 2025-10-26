Studenti DUNP pešače od Valjeva do Uba, doček u gradskom parku

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Studenti DUNP pešače od Valjeva do Uba, doček u gradskom parku

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji do Novog Sada pešače u akciji "16 dana za 16 žrtava", krenuli su danas iz Valjeva ka Ubu.

Građani Uba su najavili da će se večeras u 19 časova okupiti u Gradskom parku kako bi dočekali studente. Studenti su iz Novog Pazara krenuli 16. oktobra, a plan je da u Novi Sad stignu 31. oktobra, kako bi narednog dana prisustvovali obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici.
