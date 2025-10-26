Lando Noris na pol poziciji za Veliku nagradu Meksika

Nedeljnik pre 1 sat
Lando Noris na pol poziciji za Veliku nagradu Meksika

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Meksika, pošto je bio najbrži u večerašnjim kvalifikacijama.

Noris je do pol pozicije stigao u poslednjim trenucima kvalifikacija, rezultatom 1:15,586 minuta. Sa druge pozicije startovaće vozač Ferarija Šarl Lekler koji je bio sporiji 0,262 sekunde, a sa treće njegov timski kolega, sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton, koji je imao 0,352 sekunde zaostatka. trka počinje večeras u 21 čas Vozač Mercedesa Džordž Rasel je u poslednjim trenucima preuzeo četvrto mesto od Maksa Verstapena, koji će startovati kao peti. Vozač
