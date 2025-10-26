SAD i Kina postigle preliminarni konsenzus u trgovinskim pregovorima

SAD i Kina postigle su u Maleziji "preliminarni konsenzus" za rešavanje svojih trgovinskih sporova, rekao je danas u Kuala Lumpuru jedan od glavnih kineskih pregovarača, nekoliko dana pred očekivani razgovor između predsednika dve zemlje Donalda Trampa i Si Đinpinga. „Kina i SAD na konstruktivan način su ispitali odgovarajuća rešenja za pitanja koja zabrinjavaju dve strane, i postigli preliminarni konsenzus“, rekao je novinarima Li Čengang, kineski predstavnik za