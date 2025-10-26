Ekstremne mere za ekstremne okolnosti

Radar pre 20 minuta  |  Nenad Milosavljević
Ekstremne mere za ekstremne okolnosti

Ako nam svet već zavrće dotok nafte i gasa, to znači samo jedno, vlast će odvrnuti propagandu do maksimuma. A toga bar ima, ne samo za sve domaće potrebe, već i za izvoz

Bliži se protest povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, a situacija oko snabdevanja energentima postaje sve komplikovanija. Kao da nisu bile dovoljne američke sankcije NIS-u, sada je stigla informacija da će EU od 1. januara zabraniti i tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije ka trećim zemljama, to jest Srbiji. Sve to znači samo jedno. Ne, ne, neće se država uozbiljiti i preduzeti ono što je odavno trebalo da preuzme. To znači – odvrni propagandu na
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Nakon dočeka studenata održan veliki protest: „Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama“

Nakon dočeka studenata održan veliki protest: „Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama“

Danas pre 2 sata
Studenti iz Novog Pazara stigli u Valjevo: Doček uz vatromet u okviru akcije „16 dana za 16 žrtava“

Studenti iz Novog Pazara stigli u Valjevo: Doček uz vatromet u okviru akcije „16 dana za 16 žrtava“

Danas pre 3 sata
Marko Novičić i Nastasija Stošić: Zvuči kao da je ploča EU pred okretanjem

Marko Novičić i Nastasija Stošić: Zvuči kao da je ploča EU pred okretanjem

Danas pre 6 sati
Naslovne strane za subotu, 25. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za subotu, 25. oktobar 2025. godine

Radio sto plus pre 24 sata
Naslovne strane za nedelju, 26. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za nedelju, 26. oktobar 2025. godine

Serbian News Media pre 1 sat
(VIDEO) Studenti koji pešače iz Pazara stigli u Valjevo, priređen im veličanstven doček uz vatromet

(VIDEO) Studenti koji pešače iz Pazara stigli u Valjevo, priređen im veličanstven doček uz vatromet

N1 Info pre 1 sat
"Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama": Nakon dočeka studenata održan veliki protest

"Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama": Nakon dočeka studenata održan veliki protest

N1 Info pre 2 sata

Ključne reči

Novi SadEUnafta

Društvo, najnovije vesti »

Ekstremne mere za ekstremne okolnosti

Ekstremne mere za ekstremne okolnosti

Radar pre 20 minuta
Odbrojavanje do isteka patološkog zla

Odbrojavanje do isteka patološkog zla

Radar pre 20 minuta
Šegrtovog šegrta šegrt

Šegrtovog šegrta šegrt

Radar pre 20 minuta
Aleksandar Tadić predsednik sindikata „Zastava oružje“: Zabrana izvoza ugrožava plate zaposlenih

Aleksandar Tadić predsednik sindikata „Zastava oružje“: Zabrana izvoza ugrožava plate zaposlenih

Danas pre 25 minuta
Kako je slučaj ucenjivanja bivšeg fudbalera hranio tabloide i ponovo pokrenuo govor mržnje

Kako je slučaj ucenjivanja bivšeg fudbalera hranio tabloide i ponovo pokrenuo govor mržnje

Danas pre 1 sat