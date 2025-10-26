Šegrtovog šegrta šegrt

Radar pre 21 minuta  |  Janko Baljak
Šegrtovog šegrta šegrt

Beskrupoloznim ahačima postistine na zidovima stoji urezano: Napadaj, napadaj, napadaj! Ne priznaj ništa, poriči sve! Šta god da se desi, proglasi pobedu i nikad nemoj priznati poraz!

Dok gledam raspojasanog Dragana J. Vučićevića kako na nekoj “Informer” tabli zapenušano razotkriva “blokadersku terorističku zaveru pada nadstrešnice” pada mi na pamet scena iz filma koji sam nedavno gledao i koji je dosta relevantan za vreme laži, podmetačina i zastrašivanja koje svakodnevno u Srbiji živimo. U filmu Šegrt (The Apprentice, 2024), mladi rentijer nekretnina Donald Tramp suočen je u Njujorku s optužbama za diskriminaciju prilikom iznajmljivanja
Famozno: Dragi Vladimir i dragi Donald

Na Vračaru će biti izgrađeno još 70.000 kvadrata, doseliće se 3.000 novih stanovnika: Parkinga nigde

Novi stanovi, stari problemi – da li će Vračar izdržati novu gradnju

Protiv kraljeva

Nikola Savić (15) mali Tesla: Genijalac iz Banjaluke - Zlatne medalje, veštačka inteligencija i predavanja koja oduševljavaju…

Tramp pomilovao osnivača najveće svetske kriptoberze

Tramp šokira svet: Pomilovao osnivača Binancea, a ne zna ni ko je!

Ekstremne mere za ekstremne okolnosti

Odbrojavanje do isteka patološkog zla

Šegrtovog šegrta šegrt

Aleksandar Tadić predsednik sindikata „Zastava oružje“: Zabrana izvoza ugrožava plate zaposlenih

Kako je slučaj ucenjivanja bivšeg fudbalera hranio tabloide i ponovo pokrenuo govor mržnje

