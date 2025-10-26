Šegrtovog šegrta šegrt

Beskrupoloznim ahačima postistine na zidovima stoji urezano: Napadaj, napadaj, napadaj! Ne priznaj ništa, poriči sve! Šta god da se desi, proglasi pobedu i nikad nemoj priznati poraz!

Dok gledam raspojasanog Dragana J. Vučićevića kako na nekoj “Informer” tabli zapenušano razotkriva “blokadersku terorističku zaveru pada nadstrešnice” pada mi na pamet scena iz filma koji sam nedavno gledao i koji je dosta relevantan za vreme laži, podmetačina i zastrašivanja koje svakodnevno u Srbiji živimo. U filmu Šegrt (The Apprentice, 2024), mladi rentijer nekretnina Donald Tramp suočen je u Njujorku s optužbama za diskriminaciju prilikom iznajmljivanja